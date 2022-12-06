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Здоровье
6 декабря 2022  18:04
Павел Климчак

Скончался известный хирург из Челнов Дмитрий Несветаев

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В Челнах в возрасте 55 лет скончался известный врач-хирург Дмитрий Несветаев. Об этом сообщили на странице горбольницы №5 в социальных сетях.

В этой больнице Дмитрий Васильевич проработал 15 лет, а в системе здравоохранения Набережных Челнов – более 30 лет. Коллектив медучреждения выражает глубокие соболезнования родным и близким врача.

«Память о Дмитрии Васильевиче Несветаеве навсегда останется в наших сердцах!» – говорится в сообщении горбольницы №5.

#скончался #врач-хирург #Набережные Челны
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