Скончался известный хирург из Челнов Дмитрий Несветаев

В Челнах в возрасте 55 лет скончался известный врач-хирург Дмитрий Несветаев. Об этом сообщили на странице горбольницы №5 в социальных сетях.

В этой больнице Дмитрий Васильевич проработал 15 лет, а в системе здравоохранения Набережных Челнов – более 30 лет. Коллектив медучреждения выражает глубокие соболезнования родным и близким врача.

«Память о Дмитрии Васильевиче Несветаеве навсегда останется в наших сердцах!» – говорится в сообщении горбольницы №5.