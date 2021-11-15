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Общество
15 ноября 2021  13:15

Скончался татарстанский фермер Мурат Сиразин

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Скончался татарстанский фермер Мурат Сиразин

На 64-м году жизни скончался известный татарстанский фермер Мурат Сиразин. Об этом на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщила его дочь Индира Сиразина. 
«Ты был широкой души человек, оптимист, всегда много трудился. Ты любил говорить: „Я живу в раю, здесь я отдыхаю душой“. Пришло твое время...отдыхай телом», — написала она.
Мурат Сиразин — бывший депутат Верховного совета Татарстана (1991−1995), возглавлял крестьянское хозяйство в Верхнеуслонском районе РТ.

#мурат сиразин
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