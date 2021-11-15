Скончался татарстанский фермер Мурат Сиразин

На 64-м году жизни скончался известный татарстанский фермер Мурат Сиразин. Об этом на своей странице в социальной сети «Вконтакте» сообщила его дочь Индира Сиразина.

«Ты был широкой души человек, оптимист, всегда много трудился. Ты любил говорить: „Я живу в раю, здесь я отдыхаю душой“. Пришло твое время...отдыхай телом», — написала она.

Мурат Сиразин — бывший депутат Верховного совета Татарстана (1991−1995), возглавлял крестьянское хозяйство в Верхнеуслонском районе РТ.