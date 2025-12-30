Скончался известный советский иллюзионист Эмиль Кио

Народный артист РСФСР, советский иллюзионист Эмиль Кио скончался на 88-м году жизни. Об этом сообщил генеральный директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале.

«На 88-м году умер Народный артист России Эмиль Кио. Выражаю слова поддержки родным, близким и поклонникам великолепного иллюзиониста!» – пишет Запашный.

Эмиль Эмильевич Ренард-Кио родился в 1938 году во Владикавказе. Его отец, Эмиль Теодорович Ренард-Кио, был известным советским фокусником и иллюзионистом. С 1961 года артист выступал ассистентом отца, а позднее стал солистом «Союзгосцирка».

Он прославился номером с гибким канатом, который подбрасывался ввысь и превращался в жесткий, после чего гимнаст взбирался на него. Еще одним знаменитым трюком стал выход 18 человек из миниатюрного автомобиля «Запорожец».