Скончался известный по ролям в «Спасателях Малибу» и «Романе с камнем» актер Зак Норман

Американский актер, юморист, продюсер, режиссер и сценарист Зак Норман скончался на 84-м году жизни. Об этом пишет издание Deadline.

Зак Норман Фото: Wikipedia.org

«Зак Норман <…> умер 28 апреля по естественным причинам. Ему было 83 года. Его зять Джефф Бриллер подтвердил эту новость <…>», — отмечает издание.

Говард Цукер, позднее начавший использовать имя Зак Норман, родился 27 мая 1940 года в Бостоне. В 1960-х годах выступал в различных клубах как стендап-комик. Параллельно он спродюсировал первую в Нью-Йорке постановку пьесы британского драматурга Джона Ардена «Живите, как свиньи» (1965). Дебютировал на телевидении в 1969-м, выступив в «Вечернем шоу» с Джонни Карсоном.

В 1970-годах Норман вместе с другими продюсерами участвовал в работе над рядом фильмов, среди которых — «Дочери тьмы» Гарри Кюмеля (1971) и «Сердца и мысли» Питера Дэвиса (1974). В 1981-м он сыграл в «Регтайме» Милоша Формана, а в 1984-м — в «Романе с камнем» Роберта Земекиса. Именно роль Айры, кузена торговца краденым антиквариатом Ральфа, которого сыграл Дэнни Де Вито, принесла артисту наибольшую известность.

Впоследствии Норман как режиссер снял вместе с Нилом Коэном комедию «Шеф Забу», в которой сыграл одну из главных ролей. Картина вышла на экраны не в 1986 году, как предполагалось, а спустя тридцать лет, в 2016-м, и встретила довольно прохладный прием со стороны критиков.

Кроме того, Зак Норман снимался в сериалах, включая такие известные, как «Команда „А“» (1985), «Спасатели Малибу» (1993) и «Няня» (1993–1995).

Помимо прочего, кинематографист был известен как коллекционер произведений искусства. В 2017 году он продал на аукционе Sotheby's одно из произведений Жана-Мишеля Баския за рекордные на тот момент для американского художника 110,5 млн долларов.