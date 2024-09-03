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Скончался известный конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский
В возрасте 98 лет умер Герой России, генеральный конструктор около 200 советских и российских подводных лодок, экс-глава конструкторского бюро «Рубин» Игорь Спасский. Об этом сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.
«На протяжении всего пути Игорь Дмитриевич Спасский не только создавал новое поколение подводных лодок, но и сохранял коллектив единомышленников, передавая им свой бесценный опыт», – говорится в сообщении.
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Игоря Дмитриевича, его коллегам и соратникам. «Светлую память о нем будет хранить благодарная Россия», – говорится в телеграмме.
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