Скончался известный конструктор атомных подводных лодок Игорь Спасский

В возрасте 98 лет умер Герой России, генеральный конструктор около 200 советских и российских подводных лодок, экс-глава конструкторского бюро «Рубин» Игорь Спасский. Об этом сообщает пресс-служба правительства Санкт-Петербурга.

«На протяжении всего пути Игорь Дмитриевич Спасский не только создавал новое поколение подводных лодок, но и сохранял коллектив единомышленников, передавая им свой бесценный опыт», – говорится в сообщении.

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов выразил соболезнования родным и близким Игоря Дмитриевича, его коллегам и соратникам. «Светлую память о нем будет хранить благодарная Россия», – говорится в телеграмме.