Скончался известный казанский поисковик и журналист Владимир Ерхов

В пятницу, 24 декабря, скончался известный казанский журналист, сценарист, режиссер, кинодокументалист и поисковик Владимир Михайлович Ерхов.

Прощание с Владимиром Ерховым будет организовано во вторник, 28 декабря, в 10.50 по адресу: Сибирский тракт, д. 31а (ритуальный зал).

Организаторы церемонии уточняют, что из-за коронавирусных ограничений прощание будет «организовано группами по пять-шесть человек». После этого состоится общее прощание на улице. Похоронят журналиста и поисковика на кладбище в казанском поселке Киндери.

Владимир Михайлович Ерхов родился 16 мая 1959 года. Окончил филологический факультет Казанского государственного университета, после чего занялся журналистикой. Но уже со студенческих лет, с 1979 года, он участвовал в деятельности поискового отряда КГУ «Снежный десант».

В 1987 году Ерхов, будучи журналистом газеты «Вечерняя Казань», вернулся к работе в поисковых отрядах. Он присоединился к экспедициям татарстанских поисковиков, искавших останки погибших бойцов в так называемой Долине смерти. В этой местности около деревни Мясной Бор Новгородской области в 1942 году шли ожесточенные бои. Неудачная попытка советских войск снять блокаду Ленинграда обернулась гибелью 2-й ударной армии.

Вскоре Владимир Ерхов стал комиссаром объединенного отряда поисковиков Татарской АССР. С 1989 по 1991 год был организатором и первым руководителем продолжающей действовать межрегиональной поисковой экспедиции «Любань». Под его руководством были обнаружены и захоронены останки 1406 советских солдат и офицеров.

Впоследствии Ерхов снял ряд документальных фильмов, посвященных деятельности поисковых отрядов. Помимо прочего, в 1987 году написал песню «Долина нашей памяти», ставшую гимном поисковиков.