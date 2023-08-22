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Скончался итальянский певец Тото Кутуньо
Сегодня на 81-м году жизни скончался итальянский певец Сальваторе (Тото) Кутуньо. Об этом сообщает агентство Ansa.
Артист умер в миланской больнице Сан-Раффаэле, в которую он ранее был госпитализирован. По словам его менеджера Данило Манкузо, «после продолжительной болезни певцу в последние месяцы стало хуже».
Кутуньо родился 7 июля 1943 года в Тоскане, музыкой занимался с детских лет. Сотрудничал с такими исполнителями, как Адриано Челентано, Джо Дассен и Далида.
Известность музыканту принесла записанная в 1983 году песня L’italiano. Одержал победу на конкурсе «Евровидение-1990», прошедшем в тогда еще югославском Загребе.
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