Скончался историк Алтер Литвин, заслуженный профессор КФУ

Сегодня на 93-м году жизни в столице Татарстана скончался историк Алтер Литвин — заслуженный деятель наук РТ и РФ, лауреат Государственной премии РТ в области науки и техники, заслуженный профессор Казанского федерального университета. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

Прощание с ученым состоится завтра, 7 марта, в 12.00 на Арском кладбище (вход со стороны парковки).

Алтер Львович Литвин родился 18 декабря 1931 года в Казани. В 1941 году «за анекдот» на семь лет лагерей был осужден его отец, и будущему ученому пришлось уйти из школы, так как он остался единственной опорой матери и трех младших сестер.

Год молодой человек проучился на механическом факультете техникума, затем трудился рабочим на заводе гаражного оборудования. В 1950 году с серебряной медалью окончил школу рабочей молодежи и поступил на историко-филологический факультет КГУ, который успешно окончил в 1955-м.

С 1951 по 1961 год работал учителем истории в школе, с 1957-го по 1962-й также был научным сотрудником Государственного музея ТАССР. За годы работы в музее и в Татарском НИИ языка, литературы и истории Казанского филиала АН СССР подготовил кандидатскую диссертацию «Партийно-советская печать в борьбе за организацию разгрома врага на Восточном фронте. 1918 — август 1919 г. (по материалам Вятской, Казанской, Самарской и Симбирской губерний)» (1962).

В Московском педагогическом институте имени В. И. Ленина в 1975 году защитил докторскую диссертацию «Крестьянство Среднего Поволжья в Гражданской войне» (научным консультантом был академик Исаак Минц). Год спустя получил ученое звание профессора.

Более полувека Литвин преподавал в вузах Казани: в 1962–1979 годах — в Казанском государственном педагогическом институте, в 1979–1985-м — в Казанском химико-технологическом институте, где заведовал кафедрой, в 1985–2013-м — в Казанском университете, где основал и в 1989–1998 годах возглавлял кафедру историографии и источниковедения.

В 1990-х годах исследователь читал лекции в университетах Германии, Израиля и Соединенных Штатов. В 2006-м ему было присвоено почетное звание «Заслуженный профессор Казанского университета».

В сферу научных интересов Литвина входили история гражданской войны в Поволжье, отечественная и зарубежная историография гражданской войны в России, история государственного террора в годы гражданской, история социалистических партий России, история политических репрессий XX века.

Алтер Литвин — автор более 500 научных трудов и около 50 монографий, учебных пособий, сборников документов. Последней его книгой стало совместное с Ильягу Уриловым исследование судьбы вождя меньшевиков «Юлий Мартов. История жизни и деятельности, 1873—1923», вышедшее в 2021 году.

Ученый также стал основателем научной школы: под его руководством были защищены несколько докторских и более 30 кандидатских диссертаций. Его ученики трудятся во многих вузах и научных организациях России и зарубежных стран.