Скончался главный врач-комбустиолог Татарстана Радик Новиков

Фото: пресс-служба РКБ

В возрасте 59 лет скончался главный врач-комбустиолог Республики Татарстан Радик Новиков, сообщает пресс-служба РКБ.

Свой профессиональный путь Новиков начал в 1996 году как врач-хирург гнойной хирургии. Непрерывно повышая свое мастерство, в 2008 году он стал заведующим ожоговым отделением РКБ. Как отмечают в самой больнице, он проявил себя как высококвалифицированный врач. Это подтверждается званиями врача высшей категории и Заслуженного врача РТ.

Кроме того, благодаря участию в общественных организациях, Новиков внес немалый вклад в развитие этой медицинской отрасли в России.

Прощание с Новиковым пройдет завтра в 10:00 в патологоанатомическом корпусе РКБ, сами похороны пройдут на кладбище поселка Мирный в 11:00.