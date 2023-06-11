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Скончался главный дирижер Госансамбля песни и танца РТ Рашид Мустафин
Сегодня, 11 июня, на 77-м году жизни скончался главный дирижер Государственного ансамбля песни и танца РТ, известный музыкант и композитор, народный артист Татарстана Рашид Мустафин. Об этом сообщается на странице коллектива в социальной сети «ВКонтакте».
Причины смерти деятеля культуры не уточняются. Прощание с Рашидом Мустафиным состоится завтра, 12 июня, в 9.00 у казанской мечети «Аль-Марджани». Похоронят его на кладбище деревни Сосна Балтасинского района РТ, отмечается в сообщении.
Рашид Шакурович Мустафин родился 6 января 1946 года в Казани. Окончил Ижевское музыкальное училище в 1964 году, а Казанский институт культуры — в 1976-м. В 1970–1972 годах руководил квартетом баянистов, с 1972-го — главный дирижер оркестра Ансамбля песни и танца Татарской АССР.
Автор более 40 произведений-композиций и многочисленных песен. Лауреат Всероссийского конкурса исполнителей и ряда международных конкурсов. Звания народного артиста ТАССР был удостоен в 1986 году.
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