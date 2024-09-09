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Скончался глава тукаевского совхоза «Гигант» Риф Имамов
После продолжительной болезни скончался руководитель ООО «Гигант» Риф Имамов. Об этом сообщает пресс-служба администрации Тукаевского района РТ в своем Telegram-канале.
По данным системы «Спарк-Интерфакс», совхоз «Гигант» специализируется на смешанном сельском хозяйстве. В том числе агрофирма занимается выращиванием различных сельскохозяйственных культур.
Риф Имамов был почетным гражданином Тукаевского района. В 2012 году он предложил пожертвовать земельный участок площадью 323 гектара для многодетных семей Набережных Челнов, о чем сообщал «Татар-информ».
Джаназа-намаз состоится завтра, 10 сентября, в челнинской мечети «Тауба» в 10 часов утра. Гражданская панихида по предпринимателю начнется в 10.30 на площади у сельского Дома культуры в поселке Новый.
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