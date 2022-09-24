Скончался глава АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Сабиров

Фото: пресс-служба АО «Газпром межрегионгаз Казань»

Сегодня внезапно скончался генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань» Ринат Касимович Сабиров. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе компании.

Предположительно, у Сабирова отказало сердце. Время и место прощания с покойным пока не определено, уточнили в пресс-службе.

Ринат Касимович Сабиров родился в Казани 26 июля 1967 года. Окончил физический факультет КГУ (1991) и аспирантуру КГТУ-КХТИ (1994).



С 1994 по 1996 год — аспирант, младший научный сотрудник, ассистент кафедры физической и коллоидной химии КГТУ-КХТИ. С 1996 по 2003 год — главный специалист, начальник отдела маркетинга ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».



С июня по август 2003 год — главный референт орготдела Аппарата Президента РТ. С 2003 по 2006 год — советник Премьер-министра РТ по вопросам нефтегазохимического комплекса. С 2006 по 2010 год — начальник отдела по вопросам нефтегазохимического комплекса Аппарата Кабинета Министров РТ.



С 2010 по 2020 год — помощник Президента РТ. С июля 2020 года — генеральный директор АО «Газпром межрегионгаз Казань». Также был членом совета директоров ПАО «Татнефть».

