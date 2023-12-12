Скончался экс-замминистра строительства Татарстана Рим Халитов

Фото:minstroy.tatarstan.ru

Экс-замминистра строительства Татарстана, президент «Союза строителей Республики Татарстан» Рим Шафикович Халитов скончался на 79-ом году жизни. Информацию об этом «Татар-информу» подтвердили в Минстрое РТ.

«Да, увы, это так», – ответили в пресс-службе Министроя Татарстана на вопрос о смерти Халитова.

Рим Халитов родился 3 февраля 1945 года в деревне Верхне-Новокутлумбетьево в Оренбургской области. В 1971 году окончил Казанский инженерно-строительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство».

Халитов всю свою жизнь связал со строительством. Прошел путь от мастера до начальника штаба Всесоюзной ударной стройки на строительстве КАМАЗа и Набережных Челнов. Рим Халитов возглавлял Управление капитального строительства при Кабинете Министров РТ в течение года. Позднее его управление было переименовано в ГИСУ РТ. С 1996 по 1998 годы Халитов одновременно являлся заместителем министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства РТ. «Союз строителей Республики Татарстан» Рим Шафикович возглавлял с 2005 года.

Халитову присвоены звания Заслуженного строителя России, Заслуженного строителя Татарстана, Почетного строителя России и Татарстана. Он награжден орденами «За заслуги перед Республикой Татарстан» и «За заслуги в строительстве».

«Уход из жизни Рима Шафиковича Халитова – невосполнимая потеря для строительной отрасли. Рим Шафикович был ярким примером профессионализма и преданности своей профессии, его уход оставляет пустоту в сердцах всех, кого он касался своей добротой и человеколюбием», – говорится на сайте Российского союза строителей.

В Минстрое Татарстана «Татар-информу» рассказали, что прощание пройдет сегодня в Казани, в культурном центре «Сайдаш». Начало в 11:00.