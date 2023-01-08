Скончался экс-заместитель прокурора Татарстана Виталий Клюкин

7 января на 76-м году жизни скончался ветеран прокуратуры Виталий Клюкин. Виталий Николаевич посвятил более 29 лет службе в органах прокуратуры. Он начал свою трудовую деятельность стажером, затем в должности помощника прокурора Высокогорского района ТАССР, после этого прокурором отдела по надзору за рассмотрением в судах уголовных дел прокуратуры, после – зампрокурора Советского района Казани.

С июня 1990 по апрель 1999 года Виталий Николаевич возглавлял прокуратуры Ленинского и Ново-Савиновского районов Казани. После этого его назначили начальником отдела республиканской прокуратуры, а затем заместителем прокурора Татарстана.

С 2002 года до выхода в отставку в 2007 году он возглавлял Казанскую прокуратуру по надзору за исполнением законов на особо режимных объектах Татарстана.

За свою многолетнюю и безупречную службу Виталию Клюкину неоднократно вручали ведомственные и республиканские награды, он являлся Почетным работником прокуратуры РФ.

Руководство и коллектив прокуратуры РТ выражают глубокие соболезнования родным и близким покойного. Прощание и похороны состоятся 9 января в 12.00 на территории похоронного комплекса «Курган» на Мамадышском тракте. Об этом сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.