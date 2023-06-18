Скончался экс-участник групп «Земляне» и «Лицей»

В возрасте 45 лет умер гитарист Сергей Колчин, экс-участник групп «Земляне» и «Лицей». Об этом в соцсетях сообщила солистка «Лицея» Анастасия Макаревич.

«Очень больно и грустно... Ушел Сергей Колчин — прекрасный музыкант, один из лучших гитаристов, с которым нам посчастливилось работать вместе. Очень печально, что такие светлые и талантливые люди уходят так рано. Светлая память», — приводит сообщение РИА Новости.

Причина смерти музыканта неизвестна.