Скончался экс-руководитель Азнакаевской телерадиокомпании Илькам Газизянов

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Умер бывший руководитель и один из основателей телерадиокомпании «Азнакаевское радио и телевидение» Илькам Газизянов. Об этом сообщает азнакаевская газета «Маяк».

Соболезнования в связи со смертью журналиста его родным и близким выразили руководство и коллектив Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и АО «Татмедиа».

«Илькам Магсумович был одним из смелых энтузиастов создания собственного телевидения в Азнакаевское районе. 28 августа 1989 года был произведен пробный эфир на самодельном передатчике с использованием бытовых видеомагнитофонов», — отмечается в некрологе.

Именно Газизянов руководил первым телевидением на юго-востоке Татарстана. «Он собрал вокруг себя талантливых людей. Благодаря ему сегодня это дружный коллектив, полный творческих идей», — сказано в заявлении руководства «Татмедиа».

«Илькам Магсумович отличался трудолюбием, отзывчивостью, был настоящим профессионалом своего дела. У каждого, кто его знал и работал с ним, он останется в памяти как порядочный, честный, ответственный, уважаемый человек. Мы скорбим вместе с его родными и близкими. Память о нем останется в наших сердцах», — подчеркивается в некрологе.

Прощание с журналистом состоится завтра в 9.45 утра во дворе дома №8 по улице Ямашева в городе Азнакаево.