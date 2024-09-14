Спецпроекты
Татар-информ
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, Республика Татарстан, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
Скончался экс-руководитель Азнакаевской телерадиокомпании Илькам Газизянов
Умер бывший руководитель и один из основателей телерадиокомпании «Азнакаевское радио и телевидение» Илькам Газизянов. Об этом сообщает азнакаевская газета «Маяк».
Соболезнования в связи со смертью журналиста его родным и близким выразили руководство и коллектив Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» и АО «Татмедиа».
«Илькам Магсумович был одним из смелых энтузиастов создания собственного телевидения в Азнакаевское районе. 28 августа 1989 года был произведен пробный эфир на самодельном передатчике с использованием бытовых видеомагнитофонов», — отмечается в некрологе.
Именно Газизянов руководил первым телевидением на юго-востоке Татарстана. «Он собрал вокруг себя талантливых людей. Благодаря ему сегодня это дружный коллектив, полный творческих идей», — сказано в заявлении руководства «Татмедиа».
«Илькам Магсумович отличался трудолюбием, отзывчивостью, был настоящим профессионалом своего дела. У каждого, кто его знал и работал с ним, он останется в памяти как порядочный, честный, ответственный, уважаемый человек. Мы скорбим вместе с его родными и близкими. Память о нем останется в наших сердцах», — подчеркивается в некрологе.
Прощание с журналистом состоится завтра в 9.45 утра во дворе дома №8 по улице Ямашева в городе Азнакаево.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»