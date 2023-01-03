Умер последний Председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов

Сегодня вечером у себя на даче в Подмосковье на 80-м году жизни скончался последний Председатель Верховного Совета РСФСР Руслан Хасбулатов. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на родственников политика.

Причина смерти пока не называется. По словам близких Хасбулатова, его похоронят на родине — в Чечне, отмечает РИА Новости.

Руслан Имранович Хасбулатов родился 22 ноября 1942 года в Грозном. В 1965 году окончил юридический факультет МГУ. Доктор экономических наук (1981), член-корреспондент Российской академии наук (1991).

В начале 1990-х годов активно занимался политической деятельностью, будучи сначала сторонником первого Президента РФ Бориса Ельцина, а затем его основным оппонентом.

С 5 июня 1990 года по 29 октября 1991-го — первый заместитель Председателя Верховного Совета РСФСР (с 10 июня 1991-го — и. о. Председателя). Затем вплоть до 4 октября 1993-го — Председатель Верховного Совета (сначала РСФСР, а затем — Российской Федерации). Он стал 11-м по счету на этом посту и последним, кто его занимал.

В 1994 году был организатором «Миротворческой миссии профессора Хасбулатова» в Чечне, безуспешно пытался предотвратить начало первой чеченской войны. С 1994 года — заведующий кафедрой мировой экономики Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова.