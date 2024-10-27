Скончался экс-начальник пожарной службы Альметьевска

На 58-м году жизни скончался экс-начальник 11-го отряда противопожарной службы Альметьевска Мунир Тухватуллин. Тридцать лет он прослужил на различных должностях в пожарной охране, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

Мунир Тухватуллин родился 6 сентября 1966 года в Альметьевске. С 1986 года он начал службу с должности младшего инспектора военизированной пожарной части №23 в поселке Нижняя Мактама. С 1988 года по 1994 год занимал должность пожарного (старшего пожарного) военизированной пожарной части №23.

В 1990 году при тушении пожара на Миннибаевском газоперерабатывающем заводе Тухватуллин проявил самоотверженность и отвагу, за что Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был награжден государственной наградой – медалью «За отвагу на пожаре».

В 1994 году был Мунир Тухватуллин был назначен на должность руководителя смены пожарной части №25в поселке Тихоновка Альметьевского района.

С 2005 по 2009 годы он возглавлял пожарную часть №9 отряда ГПС №2 в Альметьевске. В 2009 году удостоился назначения на должность начальника 11-го отряда федеральной противопожарной службы в Альметьевске, которую занимал на протяжении семи лет.

В 2010 году Тухватуллин принимал участие в тушении лесных пожаров в ходе ликвидации чрезвычайной ситуации, введенной в Альметьевском районе, где координировал и лично руководил взаимодействием всех служб и подразделений, задействованных в тушении пожаров. В 2012 году лично руководил ликвидацией ЧС в период весеннего половодья на территории Альметьевского района.

Мунир Ахтямзянович неоднократно поощрялся различными наградами МЧС России.

Церемония прощания с Муниром Тухватуллиным состоится завтра, 28 октября, в селе Новое Каширово Альметьевского района РТ.