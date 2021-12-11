Скончался экс-начальник ГРУ Федор Ладыгин

Сегодня умер генерал-полковник Федор Ладыгин, в 90-е годы стоявший во главе ГРУ генштаба Вооруженных сил. Об этом со ссылкой на руководителя аппарата Клуба военачальников Николая Дерябина сообщает РИА Новости.

«К сожалению, сегодня утром бывший начальник ГРУ генерал-полковник Ладыгин скончался», — сообщил источник агентства.

Ладыгину было 84 года. Он родился 10 марта 1937 года в Корочанском районе Белгородской области. В ГРУ он начал работать в 1973 году, возглавил Главное разведывательное управление осенью 1992 года и занимал пост до мая 1997 года.