Скончался экс-командующий Сухопутными войсками ВС России Алексей Маслов

На 70-м году скончался бывший главком Сухопутных войск Вооруженных сил России генерал армии Алексей Маслов. Об этом со ссылкой на концерн «Уралвагонзавод» сообщает ТАСС.

«Руководство АО «Концерн „Уралвагонзавод“ с глубоким прискорбием сообщает, что сегодня в 08:20 в Главном военно-клиническом госпитале им. Н. Н. Бурденко на 70-м году жизни скоропостижно скончался Алексей Федорович Маслов», — говорится в сообщении.

Маслов возглавлял Сухопутные войска с 2004 по 2008 год, затем был военным представителем России при НАТО. В последние годы он работал специальным представителем «Уралвагонзавода» по военно-техническому сотрудничеству.