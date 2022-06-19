Скончался экс-госсекретарь РСФСР Геннадий Бурбулис

В Баку на 77-м году жизни умер бывший госсекретарь РСФСР, первый зампред Правительства России с 1991 по 1992 год Геннадий Бурбулис. Об этом со ссылкой на «Ельцин-центр» сообщает РИА Новости.

«Некролог готовим, пока нет информации о похоронах, нам сообщили 15 минут назад», — рассказала изданию заместитель исполнительного директора центра Людмила Телень.

Она уточнила, что Бурбулис прибыл в Баку, чтобы принять участие в конференции. В СМИ Азербайджана уточняют, что в виду имеется IX Глобальный Бакинский форум.

С 1990 по 1992 год Бурбулис являлся одним из ближайших соратников Бориса Ельцина и занимал пост государственного секретаря РСФСР. Кроме того, он принимал непосредственное участие в подготовке Беловежского соглашения, после принятия которого распался Советский Союз. Был депутатом Госдумы I и II созывов, в начале 00-х — вице-губернатор Новгородской области, затем — член Совфеда.