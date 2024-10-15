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Скончался экс-главный врач детской больницы Нижнекамска Рамиль Хамидуллин
Скончался экс-главный врач детской больницы Нижнекамска, заслуженный врач Татарстана Рамиль Хамидуллин. Об этом сообщили в горздраве Нижнекамска.
Более сорока лет Рамиль Азгатович был предан своей профессии. За это время он прошел путь от участкового врача – педиатра до главного врача Детской городской больницы с перинатальным центром.
«Его уход из жизни стал тяжелой утратой как для медицинского сообщества, так и для всех, кто его знал», — говорится в сообщении.
Прощание с Рамилем Хамидуллиным состоится сегодня в 10 часов у Центральной мечети Нижнекамска.
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