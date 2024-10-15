Скончался экс-главный врач детской больницы Нижнекамска Рамиль Хамидуллин

Фото: Горздрав Нижнекамска

Скончался экс-главный врач детской больницы Нижнекамска, заслуженный врач Татарстана Рамиль Хамидуллин. Об этом сообщили в горздраве Нижнекамска.

Более сорока лет Рамиль Азгатович был предан своей профессии. За это время он прошел путь от участкового врача – педиатра до главного врача Детской городской больницы с перинатальным центром.

«Его уход из жизни стал тяжелой утратой как для медицинского сообщества, так и для всех, кто его знал», — говорится в сообщении.

Прощание с Рамилем Хамидуллиным состоится сегодня в 10 часов у Центральной мечети Нижнекамска.