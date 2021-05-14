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Ру Тат
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14 мая 2021  19:42
Павел Климчак

Скончался экс-глава отдела общего надзора прокуратуры РТ Талгат Бадыгин

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В Татарстане скончался бывший начальник отдела общего надзора прокуратуры РТ Бадыгин Талгат Мунипович, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В 1981 году Бадыгин назначен на должность помощника прокурора Бауманского района Казани, а два года спустя он переходит в отдел общего надзора прокуратуры ТАССР, который и возглавляет в марте 1990 года. В органах прокуратуры он проработал почти 13 лет.

Руководство и коллектив прокуратуры Татарстана выражают глубокие соболезнования декану юридического факультета КФУ Лилии Талгатовне Бакулиной в связи с кончиной отца.

Похороны пройдут на кладбище в посёлке Мирный в 11.00.

Прокуратура РТ скончался
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