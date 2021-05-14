Скончался экс-глава отдела общего надзора прокуратуры РТ Талгат Бадыгин

В Татарстане скончался бывший начальник отдела общего надзора прокуратуры РТ Бадыгин Талгат Мунипович, сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

В 1981 году Бадыгин назначен на должность помощника прокурора Бауманского района Казани, а два года спустя он переходит в отдел общего надзора прокуратуры ТАССР, который и возглавляет в марте 1990 года. В органах прокуратуры он проработал почти 13 лет.

Руководство и коллектив прокуратуры Татарстана выражают глубокие соболезнования декану юридического факультета КФУ Лилии Талгатовне Бакулиной в связи с кончиной отца.

Похороны пройдут на кладбище в посёлке Мирный в 11.00.