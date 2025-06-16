Скончался экс-глава Агрызского района Татарстана Нурулла Баграмов

Фото: пресс-служба Раиса РТ

Бывший глава администрации Агрызского района Татарстана Нурулла Баграмович Баграмов скончался 13 июня на 83-м году жизни. Руководство республики выразило соболезнования в связи с его смертью.

Нурулла Баграмович Баграмов родился 14 октября 1942 года в деревне Нижние Шуни Вятскополянского района Кировской области в крестьянской семье.

В 1965 году после окончания Казанского сельскохозяйственного института имени Максима Горького Баграмов начал трудовую деятельность главным агрономом колхоза «Кама» Елабужского района Татарской АССР. В 1971-м возглавил совхоз «Азинский», а с 1976-го занимал должность начальника Управления сельского хозяйства и продовольствия Елабужского района. Через четыре года его избрали председателем исполкома Елабужского районного Совета народных депутатов.

В 1984 году Баграмов был переведен в Агрызский район ТАССР. Сначала он стал первым секретарем районного комитета КПСС, а в 1991 году возглавил администрацию Агрызского района РТ. С 1994 года занимал должности руководителей предприятий и организаций в Набережных Челнах, Менделеевском и Тукаевском районах.

Нурулла Баграмов также избирался депутатом Верховного Совета Татарской АССР ХI и XII созывов.

«На всех участках, где ему доводилось решать масштабные задачи, он всегда оставался внимательным, отзывчивым к нуждам людей руководителем», – подчеркивается в некрологе.

В частности, Баграмов внес большой вклад в социально-экономическое развитие Агрызского района. Под его руководством там активно велось благоустройство населенных пунктов, строительство социально-культурных объектов, асфальтирование дорог, были созданы производственные мощности в агропромышленном комплексе.

Многолетняя плодотворная деятельность Нуруллы Баграмова была отмечена высокими наградами, в числе которых – орден Трудового Красного Знамени, медали «За доблестный труд. В ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», почетная грамота Республики Татарстан.

«Жизненный путь Н. Б. Баграмова был наполнен созидательным трудом и стремлением принести пользу обществу. Высокое чувство долга и преданность делу, упорство в достижении поставленной цели, профессионализм снискали ему заслуженный авторитет и признание среди коллег и общественности. Светлая память о Баграмове Нурулле Баграмовиче навсегда сохранится в наших сердцах», – заключают авторы некролога.

Некролог подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса РТ Асгат Сафаров, вице-премьер – министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, председатель ассоциации «Cовет муниципальных образований РТ» Экзам Губайдуллин, главы Агрызского и Елабужского районов республики Ленар Нургаянов и Рустем Нуриев.