Скончался экс-директор Службы внешней разведки Вячеслав Трубников

На 78-м году жизни скончался бывший директор Службы внешней разведки, Герой России Вячеслав Трубников. Об этом ТАСС сообщил глава пресс-бюро ведомства Сергей Иванов.

«Служба внешней разведки Российской Федерации с прискорбием сообщает, что 18 апреля 2022 года ушел из жизни Герой России, генерал армии в отставке, ветеран СВР России Вячеслав Иванович Трубников», – сказал он, добавив, что руководство и коллектив службы выражают соболезнования родным и близким покойного. Причину смерти Иванов не называл.

Трубников родился в Иркутске в 1944 году, когда его родители были эвакуированы из Москвы. В 1967 году окончил МГИМО, поступил на службу в Первое главное управление КГБ во внешнюю разведку. С 1996 по 2000 год занимал пост директора СВР. После он стал первым замминистра иностранных дел, а с 2004-го был послом России в Индии. Работал старшим научным сотрудником в Институте мировой экономики и международных отношений им. Примакова РАН.

Дважды был награжден орденами Красной Звезды «За заслуги перед Отечеством IV степени», орденом Республики Беларусь «Франциск Скорина», знаками «Заслуженный сотрудник органов внешней разведки РФ», «Почетный сотрудник госбезопасности», «За службу в разведке».