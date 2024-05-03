Скончался экс-директор «Нижнекамскнефтехима» Гаяз Сахапов

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Сегодня, 3 мая, на 86-м году жизни скончался бывший генеральный директор ОАО «Нижнекамскнефтехим» Гаяз Сахапов. Об этом сообщает пресс-служба Минпромторга РТ.

Гаяз Сахапов отдал более 30 лет развитию нефтехимической промышленности, увеличению мощностей и освоению выпуска новых видов высококачественной продукции, конкурентоспособной на мировом рынке. Он внес значительный вклад в производство ценной нефтехимической продукции, развитие внешнеторговых связей и установление дружественных отношений с разными странами, заметили в ведомстве.

Был удостоен таких званий, как «Заслуженный химик РТ» и «Почетный нефтехимик СССР». Лауреат премии РТ в области науки и техники и Международной премии имени Кол Гали. Кавалер орденов Октябрьской Революции и Трудового Красного Знамени.

«Выражаем глубокие соболезнования семье, родным и близким Гаяза Зямиковича Сахапова», — подчеркнули в министерстве.

Upd. (21.26): Гаяз Зямикович Сахапов родился 14 января 1939 года в деревне Новое Надырово Альметьевского района Татарской АССР. В 1964-м окончил Казанский химико-технологический институт (ныне КНИТУ-КХТИ). С 1965 по 1978 год работал на различных должностях в ПО «Нижнекамскнефтехим». Был начальником отделения, начальником цеха, главным инженером и директором завода бутилкаучука.

С 1978 по 1985 год последовательно работал заместителем главного инженера, главным технологом, главным инженером ПО «Нижнекамскнефтехим». С 1985 по 1997 год — генеральный директор ПО, а затем ОАО «Нижнекамскнефтехим».

С 1990 по 1995 год был народным депутатом Татарстана. Также не раз избирался депутатом Нижнекамского городского Совета, был членом общественного совета Нижнекамского района. В 1991 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин города Нижнекамска и Нижнекамского района».