Скончался директор Нижнекамского лесхоза Ильдус Сафин в возрасте 50 лет

Из жизни в возрасте 50 лет ушел директор Нижнекамского лесхоза Ильдус Сафин. Об этом сообщается на сайте исполкома города. Причины смерти не называются.

«От имени всех нижнекамцев выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременным уходом директора Нижнекамского лесхоза Ильдуса Сафина. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты с его семьей», – говорится в сообщении.