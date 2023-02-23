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Руc Тат
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Общество 23 февраля 2023 15:16

Скончался директор Нижнекамского лесхоза Ильдус Сафин в возрасте 50 лет

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Из жизни в возрасте 50 лет ушел директор Нижнекамского лесхоза Ильдус Сафин. Об этом сообщается на сайте исполкома города. Причины смерти не называются.

«От имени всех нижнекамцев выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с безвременным уходом директора Нижнекамского лесхоза Ильдуса Сафина. Светлая память о нем навсегда сохранится в наших сердцах. Скорбим и разделяем боль невосполнимой утраты с его семьей», – говорится в сообщении.

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