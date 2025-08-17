Скончался директор Набережночелнинского института КФУ Котиев

Фото: пресс-служба КФУ

Накануне, 16 августа, на 58-м году жизни скоропостижно скончался директор Набережночелнинского института Казанского федерального университета Георгий Котиев – доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель науки РФ и член-корреспондент РАН. Об этом сообщает пресс-служба вуза.

«Признанный ученый с мировым именем, Георгий Олегович совершил ряд фундаментальных открытий в области машиностроения, создав собственную научную школу. Под его руководством выросла целая плеяда талантливых ученых и инженеров, которые сегодня продолжают развивать его идеи», – подчеркнули в КФУ.

Котиев возглавил филиал Казанского университета в Набережных Челнах в апреле 2023 года. С этого момента он успел осуществить масштабную модернизацию учебного процесса и внести большой вклад в укрепление материально-технической базы и научного потенциала института, отметили в вузе.

Георгий Котиев окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В 1993 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «Метод прогнозирования нагруженности элементов системы подрессоривания транспортных гусеничных машин», а в 2001-м докторскую – «Прогнозирование эксплуатационных свойств систем подрессоривания военных гусеничных машин».

До прихода в КФУ весной 2023-го более 30 лет проработал в своей alma mater, из них 20 лет был заведующим кафедрой «Колесные машины». За это время под его руководством в МГТУ имени Баумана была создана научная межотраслевая школа по разработке колесных и гусеничных транспортных систем с применением современных средств проектирования. Также под руководством ученого разработано более 20 образцов современных колесных машин. В общей сложности он автор более 250 работ в области колесных и гусеничных машин.

Почетное звание «Заслуженный деятель науки РФ» было присвоено Котиеву в 2019 году. Членом-корреспондентом РАН его избрали в 2025-м.