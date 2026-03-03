Скончался директор казанского лицея №131 Иван Савельев

На 85-м году жизни скончался Иван Савельев – заслуженный учитель РФ и РТ, почетный гражданин Казани, многолетний директор казанского лицея №131. Об этом сообщают «Новости мира инноваций».

Савельев родился 10 июня 1941 года. Вся его профессиональная жизнь была связана со школой №131, открытой в 1961 году при Казанском государственном университете. В 1977 году Савельев возглавил учебное заведение и руководил им почти 30 лет – до 2006 года. В 1995 году под его руководством школа получила статус физико-математического лицея №131 и вошла в состав Казанского университетского образовательного округа.

Иван Савельев был педагогом высшей квалификационной категории, носил звания отличника народного образования, заслуженного учителя России и Республики Татарстан. В 2010 году он получил грант в номинации «Наставник будущих ученых», а в 2011-м решением Казгордумы был включен в список почетных граждан Казани.

Коллеги и ученики вспоминают его как редкого профессионала, сумевшего соединить в себе талант учителя-физика, внимательность к детям и стратегическое мышление руководителя.

Выпускница 1988 года Оксана Падалко рассказала, что в Санкт-Петербурге ей довелось общаться с директорами разных школ, однако за 21 год она так и не встретила руководителя уровня Савельева. По ее словам, это крайне сложная роль, с которой справляются единицы.

Она также отметила, что особое место в доме Ивана Алексеевича занимала память о родной школе. В гостиной его квартиры на видном месте висела картина с изображением лицея №131, предположительно созданная в 1960-1970-е годы. Автором работы был Михаил Мазанов, преподававший в школе черчение и рисование. Савельев бережно хранил полотно как символ преемственности и связи поколений, создававших атмосферу этой школы.

В год 45-летия лицея Иван Алексеевич говорил, что совершенству нет предела, поэтому коллектив продолжает искать новые пути, улучшать достигнутое и развиваться. Он выражал надежду, что в будущем удастся сохранить все лучшее и добиться новых высот в образовании ради детей. Эти слова стали ориентиром для тех, кто работал рядом с ним.

Прощание с Иваном Савельевым состоится в четверг, 5 марта, в 11:00 в морге 7-й городской больницы.