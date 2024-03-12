Скончался директор Бугульминского филиала КНИТУ-КХТИ

На 62-м году жизни скончался директор Бугульминского филиала Казанского национального исследовательского технологического университета Ренат Хамидуллин. Об этом сообщает пресс-служба КНИТУ-КХТИ.

Ренат Фаритович Хамидуллин родился 4 мая 1962 года в городе Бийске Алтайского края. В 1979 году поступил в КХТИ. После окончания института стал аспирантом кафедры химической технологии переработки нефти и газа (ХТНПГ). Защитил кандидатскую диссертацию и продолжил работу на кафедре, впоследствии став доцентом, а потом и профессором. В 2002 году ученый защитил диссертацию на степень доктора технических наук, а в 2004-м возглавил кафедру ХТПНГ. С 2020 года работал директором Бугульминского филиала КНИТУ.

Ренат Хамидуллин Фото: пресс-служба КНИТУ-КХТИ

На счету профессора Хамидуллина более 100 научных работ и изобретений, он подготовил четырех кандидатов наук. Как исследователь занимался в том числе разработкой химических реагентов и аппаратов для процессов сбора, транспорта и подготовки нефти. На посту директора Бугульминского филиала КНИТУ сумел достичь высоких показателей образовательной и научной работы.

Коллектив университета глубоко скорбит и выражает глубокие соболезнования родным и близким Рената Хамидуллина. «Талантливый руководитель, мудрый наставник и замечательный, теплый человек. Память о нем навсегда сохранится в сердцах коллег и учеников», — написал в своем Telegram-канале ректор КНИТУ-КХТИ Юрий Казаков.