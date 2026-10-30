Скончался диктор казанского телевидения 1960–1980‑х годов Абдулла Дубин

Фото: t.me/KazanNostalgique

Один из первых дикторов татарстанского телевидения Абдулла Дубин скончался 25 октября на 86-м году жизни. Об этом сообщает Телеграм-канал Kazan Nostalgique.

В сообщении отмечается, что Дубин работал диктором на казанском телевидении в 1960–1980‑х годах. Он также добился известности в качестве краеведа. Будучи одним из первых собирателей старинных открыток, он издал восемь фотоальбомов с видами Казани и множество буклетов.

Абдулла Ибрагимович Дубин родился 26 марта 1941 года в Астрахани. Будучи школьником, посещал драмкружок и стал артистом Астраханского драматического театра. Учился в Казанском театральном училище, а затем в ГИТИСе. После окончания последнего в 1961-м переехал в Казань.

С 1961 по 1984 год работал диктором высшей категории на Гостелерадиокомпании ТАССР. Был лектором общества «Знание» РСФСР. Член Союза журналистов СССР. С молодости занимался краеведением. Коллекционировал исторические открытки, посвященные Казани и Астрахани. Выпущенные им буклеты посвящены не только двум этим родным для него городам, но и другим местам по Каме и Волге.