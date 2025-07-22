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Политика 22 июля 2025 15:10

Скончался депутат от «Единой России» Михаил Тарасенко

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Депутат Государственной Думы от «Единой России» Михаил Тарасенко скончался из-за тяжелой болезни на 78-м году жизни. Об этом на пленарном заседании сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает ТАСС.

«Давайте почтим память нашего коллеги, товарища, который с 2007 года с нами в этом зале работал. Сегодня ушел из жизни. Вы знаете, о ком я говорю, Тарасенко Михаил Васильевич», – заметил спикер нижней палаты парламента.

«Он болел, тяжело болел, болезнь оказалась сильнее», – добавил Володин.

Михаил Васильевич Тарасенко родился 21 ноября 1947 года в Таганроге Ростовской области. С 1976 года занимался профсоюзной работой. С 1996 по 2012 год – председатель Горно-металлургического профсоюза России.

Был депутатом Государственной Думы V, VI, VII и VIII созывов. В последнее время – член Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов.

#госдума рф #смерть политика
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