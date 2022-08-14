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Ру Тат
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Происшествия
14 августа 2022  17:15
Полина Шевчук

Скончался четвертый отравившийся сероводородом в канализации под Нижнекамском

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В казанской больнице скончался четвертый из пострадавших, надышавшихся сероводородом в канализационном люке под Нижнекамском. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного источника.

Напомним, что трагедия произошла в селе под Нижнекамском. Трое рабочих потеряли сознание во время очистки канализации. Им на помощь кинулся местный житель, но и он упал в колодец.

Два человека скончались на месте. Еще один пострадавший умер в больнице. Четвертого мужчину вертолетом санавиации доставили в Казань.

 

 

#погиб рабочий
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