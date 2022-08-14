Скончался четвертый отравившийся сероводородом в канализации под Нижнекамском

В казанской больнице скончался четвертый из пострадавших, надышавшихся сероводородом в канализационном люке под Нижнекамском. Об этом «Татар-информу» стало известно от собственного источника.

Напомним, что трагедия произошла в селе под Нижнекамском. Трое рабочих потеряли сознание во время очистки канализации. Им на помощь кинулся местный житель, но и он упал в колодец.

Два человека скончались на месте. Еще один пострадавший умер в больнице. Четвертого мужчину вертолетом санавиации доставили в Казань.