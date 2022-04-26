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Происшествия
26 апреля 2022  19:45
Павел Климчак

Скончался бывший замминистра внутренних дел Татарстана Евгений Давлетшин

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Как стало известно агентству, в Татарстане на 62-ом году жизни скончался бывший заместитель министра внутренних дел РТ Евгений Давлетшин.

Евгений Закирович работал в органах внутренних дел с 1979 года, в разные годы он занимал должности начальника УВД Казани и главы Управления федеральной миграционной службы РФ по РТ.

Замминистром внутренних дел Татарстана Давлетшин работал с 2009 года, пока в ноябре 2010 не написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Так, в 2011 году его уволили с должности указом президента России.

#скончался #замминистра #МВД по РТ
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