Скончался бывший замминистра внутренних дел Татарстана Евгений Давлетшин

Как стало известно агентству, в Татарстане на 62-ом году жизни скончался бывший заместитель министра внутренних дел РТ Евгений Давлетшин.

Евгений Закирович работал в органах внутренних дел с 1979 года, в разные годы он занимал должности начальника УВД Казани и главы Управления федеральной миграционной службы РФ по РТ.

Замминистром внутренних дел Татарстана Давлетшин работал с 2009 года, пока в ноябре 2010 не написал рапорт об увольнении по собственному желанию. Так, в 2011 году его уволили с должности указом президента России.