Скончался бывший замглавы Минстроя РФ Рейльян, не раз посещавший Татарстан

На 61-м году жизни скончался занимавший посты заместителя министра регионального развития РФ и заместителя министра строительства и ЖКХ РФ Юрий Рейльян. Об этом сообщила его дочь Кристина Рейльян.

«Не стало моего папы. Жалко, что так скоро, но слава Богу, что ты так много смог дать нам, так много сделал, так много рассказал, но еще больше не успел», — написала она на своей странице в социальной сети Instagram (принадлежит корпорации Meta, которая в РФ признана экстремистской организацией и запрещена).

Юрий Рейльян родился 14 августа 1964 года в Сочи. Окончил Военный краснознаменный институт Министерства обороны СССР. Впоследствии работал юристом, занимал руководящие посты в строительных компаниях. С 2007 по 2009 год — управляющий директор компании «Базовый элемент» миллиардера Олега Дерипаски. В 2009-м — генеральный директор проектно-строительной компании «Трансстрой».

С 2009 по 2013 год — заместитель министра регионального развития РФ. Занимая эту должность, Рейльян достаточно часто приезжал в Татарстан. Так, в 2010 году он посетил казанский ИТ-парк, а в 2012-м обсудил с экс-министром строительства и ЖКХ РТ Иреком Файзуллиным и экс-министром по делам молодежи, спорту и туризму РТ Рафисом Бургановым развитие спортивной инфраструктуры городов — организаторов чемпионатов мира по футболу 2018 года, в том числе и Казани.

С 2013 по 2016 год — заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ. Координировал работу федеральных и региональных органов власти, госкорпорации «Олимпстрой» по вопросам строительства олимпийских объектов.

С июня 2016 по сентябрь 2019 года Юрий Реяльян являлся совладельцем ООО «Спецтрансстрой», одного из крупнейших подрядчиков РЖД. В январе 2020-го РЖД подали судебные иски более чем на 1,5 млрд рублей к компании из-за «неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договорам строительного подряда».

В июне 2021 года Президент РФ Владимир Путин поручил Правительству России и РЖД найти должностных лиц, ответственных за срыв сроков по расширению БАМа и Транссиба. В ноябре 2021-го Рейльян был арестован. В апреле 2024-го газета «Коммерсантъ» сообщила, что он временно не принимает участия в судопроизводстве из-за тяжелой болезни.