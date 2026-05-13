Скончался бывший врио начальника Управления ЗАГС Кабмина РТ Ильдар Бадреев

Ильдар Бадреев

Фото из канала Эльмиры Зариповой

На 52-м году жизни скончался бывший врио начальника Управления ЗАГС Кабинета министров РТ и экс-руководитель Управления социального развития Аппарата Кабмина РТ Ильдар Бадреев. Об этом в своем канале в мессенджере МАКС сообщила глава Минтруда Татарстана Эльмира Зарипова.

«Ушел из жизни Ильдар Фоатович Бадреев. Он начал карьеру на государственной службе в трудные времена перемен и вырос в настоящего профессионала – глубокого, вдумчивого, открытого и всегда нацеленного на результат. От референта до руководителя социального блока: социальная защита людей, их труд – это было его дело. Потом ЗАГС – он оставался с людьми в самые важные моменты их жизни, отзывчивый и доброжелательный», – описала министр карьерный путь экс-чиновника.

«Родным – искренние соболезнования. Тем, кто знал его, – светлая память о человеке, который не просто служил, а служил людям…» – подчеркнула Зарипова.

Ильдар Бадреев родился 20 декабря 1974 года Казани. В 1997-м окончил КГТУ имени А.Н. Туполева по специальности «Информационные системы в экономике», в 2013-м – Академию труда и социальных отношений по специальности «Юриспруденция».

С 1997 по 1999 год работал ведущим и главным специалистом отдела экономического обеспечения развития потребительского рынка экономического управления Министерства торговли и потребительских услуг РТ.

С 1999 по 2005 год – ведущий референт секретариата заместителя Премьер-министра РТ, ведущий и главный референт отдела социального развития Аппарата Кабинета министров Татарстана. В дальнейшем продолжил трудиться в Аппарате Правительства республики: с 2005 по 2007 год – заместитель начальника отдела социального развития и занятости населения, в 2007-2008 годах – начальник отдела по вопросам государственных гарантий, социальной поддержки, труда и занятости управления социального развития.

С 2008 по 2010 год – заместитель начальника Управления социального развития Аппарата Кабмина РТ, с 2010 по 2024 год – начальник этого управления. В 2024-м – временно исполняющий обязанности начальника Управления записи актов гражданского состояния Кабинета министров РТ.