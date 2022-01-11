Скончался бывший вице-премьер Татарстана Мансур Хаснуллин

Умер бывший заместителем Премьер-министра Татарстана в 1992–1994 годах Мансур Хаснуллин. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Мэрия города Казани выражает глубокие соболезнования родным и близким Хаснуллина Мансура Мингалеевича <…> в связи с его безвременной кончиной и разделяет горечь невосполнимой утраты», — отмечается в сообщении мэрии столицы Татарстана.

Мансур Мингалеевич Хаснуллин родился 22 марта 1942 года. Окончил Казанский химико-технологический институт имени С. М. Кирова (ныне — КНИТУ-КХТИ) в 1966 году.

Вплоть до 1977 года трудился на Нижнекамском нефтехимическом комбинате: сначала как мастер и старший мастер, затем как заместитель начальника цеха и начальник цеха, потом как заместитель председателя завкома и председатель завкома. В 1977-м стал председателем профкома ПО «Нижнекамскнефтехим».

С 1977 по 1979 год работал заместителем председателя исполкома Нижнекамского горсовета народных депутатов. В 1979–1985 годах — председатель исполкома Нижнекамска. С 1985 по 1990 год — первый секретарь Менделеевского райкома КПСС.

С 1990 года на работе в Совете Министров Татарской АССР. В 1992–1994 годах — заместитель Премьер-министра Республики Татарстан. С 1994 по 2000 год — генеральный директор НПО «Завод синтетических каучуков имени С. М. Кирова». В 2000–2004 годах — председатель постоянной Комиссии Государственного Совета РТ по вопросам экономического развития и реформ.