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Спорт 25 мая 2023 13:58

Скончался бывший тренер ФК «КАМАЗ» Владимир Ряузов

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Скончался бывший тренер ФК «КАМАЗ» Владимир Ряузов
Фото: fckamaz.ru

Пресс-служба ФК «КАМАЗ» сообщила о кончине бывшего тренера команды Владимира Григорьевича Ряузова на 65-м году жизни. Соответствующая информация была опубликована на официальных ресурсах клуба.

Ряузов начинал свою футбольную карьеру в грозненском «Тереке» и махачкалинском «Динамо». В 80-е играл в челнинской «Турбине». В 90-е выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и челнинский «КамАЗавтоцентр».

В последние годы жил в Казани, работал старшим преподавателем КФУ, наставником команды вуза.

#фк камаз #футбол
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