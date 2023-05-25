Скончался бывший тренер ФК «КАМАЗ» Владимир Ряузов

Фото: fckamaz.ru

Пресс-служба ФК «КАМАЗ» сообщила о кончине бывшего тренера команды Владимира Григорьевича Ряузова на 65-м году жизни. Соответствующая информация была опубликована на официальных ресурсах клуба.

Ряузов начинал свою футбольную карьеру в грозненском «Тереке» и махачкалинском «Динамо». В 80-е играл в челнинской «Турбине». В 90-е выступал за нижнекамский «Нефтехимик» и челнинский «КамАЗавтоцентр».

В последние годы жил в Казани, работал старшим преподавателем КФУ, наставником команды вуза.