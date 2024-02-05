Виталий Юманов

Фото: АО «Татмедиа»

На 72-м году жизни скончался бывший редактор камско-устьинской газеты «Волжские зори» Виталий Юманов. Последние три года он возглавлял Совет ветеранов Камско-Устьинского района.

Виталий Юманов Фото: АО «Татмедиа»

Соболезнования в связи со смертью журналиста выразил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков.

«Почти четверть века Виталий Алексеевич Юманов возглавлял работу районной газеты. Он пришел в редакцию в самый трудный период — 90-е годы, когда и политическая, и финансовая ситуации в стране были нестабильными. Трудностей хватало и в повседневной жизни — это устаревшее оборудование типографии, тяжелый труд, нехватка квалифицированных кадров. Но Виталий Алексеевич сохранил газету, собрал трудоспособный коллектив, наладил выпуск газеты», — подчеркнул медиаменеджер.

«В 2008 году в республике был создан медиахолдинг, под крыло которого перешли все районные газеты. Организационная работа легла на плечи редакторов местных газет, в том числе и на плечи Виталия Юманова, с которой он достойно справился, дав районной газете новый облик, вдохнув в нее новую жизнь», — добавил гендиректор АО «Татмедиа».

«Сегодня мы прощаемся с нашим коллегой — одним из тех, кто стал оплотом журналистики в Камско-Устьинском районе. Акционерное общество „Татмедиа“ скорбит в связи с безвременной утратой опытного руководителя и выражает глубокие соболезнования родным и близким», — заключил Шамиль Садыков.