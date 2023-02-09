Скончался бывший председатель Совета министров РСФСР, выпускник КНИТУ Иван Силаев

Фото: сайт Объединенной авиастроительной корпорации

Накануне в возрасте 92 лет скончался бывший директор нижегородского авиастроительного завода «Сокол» Иван Силаев, возглавлявший совет министров РСФСР в 1990-1991 годах, сообщается на сайте Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

«Восьмого февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода «Сокол» в 1970-1974 годах Иван Степанович Силаев», – говорится в сообщении.

Силаев в 1954 году закончил Казанский авиационный институт (ныне Казанский национальный исследовательский технический университет им. А. Н. Туполева), после чего поступил на Горьковский авиационный завод имени Орджоникидзе (ныне – филиал ОАК нижегородский авиазавод «Сокол»), где прошел путь от мастера до директора предприятия.

В 1974 году Силаев перешел в аппарат Министерства авиационной промышленности СССР, где работал в должностях заместителя министра и министра авиационной промышленности СССР. В 1985-1990 годы занимал должность заместителя председателя Совета Министров СССР, в 1990-1991 годы – председателя Совета Министров РСФСР.

«Силаев внес большой организационный вклад в техническое перевооружение и реконструкцию завода, строительство новых производственных корпусов, организацию комплексно-механизированных цехов, участков и технологических линий, создание передового складского хозяйства», – подчеркивается в сообщении.

За свой труд И.С.Силаев был награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции, медалями.