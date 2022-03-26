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Происшествия
26 марта 2022  12:27
Полина Шевчук

Скончался бывший первый зампредседателя Верховного суда Татарстана

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На 87-м году жизни скончался бывший первый председатель Верховного суда Татарстана Минзуфар Мавлятшин. Эту информацию подтвердили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

Мавлятшин уроженец Кировской области, выпускник МГУ им. Ломоносова. С 1963 по 2005 год проработал в Верховном суде РТ. Должность зампредседателя ВС получил в 1975 году.

Гражданская панихида  состоится в воскресенье, 26 марта, в 10.00 в помещении Академии наук РТ по адресу: ул. Баумана, д. №20. Похоронят Мавлятшина в поселке Мирный.

#Верховный суд РТ #похороны
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