Скончался бывший первый зампредседателя Верховного суда Татарстана

На 87-м году жизни скончался бывший первый председатель Верховного суда Татарстана Минзуфар Мавлятшин. Эту информацию подтвердили «Татар-информу» в пресс-службе суда.

Мавлятшин уроженец Кировской области, выпускник МГУ им. Ломоносова. С 1963 по 2005 год проработал в Верховном суде РТ. Должность зампредседателя ВС получил в 1975 году.

Гражданская панихида состоится в воскресенье, 26 марта, в 10.00 в помещении Академии наук РТ по адресу: ул. Баумана, д. №20. Похоронят Мавлятшина в поселке Мирный.