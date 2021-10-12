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12 октября 2021  10:18
Полина Шевчук

Скончался бывший официальный представитель Следкома РФ Владимир Маркин

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Скончался бывший официальный представитель Следкома РФ Владимир Маркин
СК РФ

Сообщение о смерти Владимира Маркина появилось на официальном сайте Следственного комитета России. 

«Скончался наш коллега, первый руководитель управления взаимодействия со средствами массовой информации Следственного комитета Российской Федерации генерал-майор юстиции Владимир Иванович Маркин. Это тяжелая утрата для всех нас. Владимир Иванович был яркой, харизматичной личностью,  неравнодушным человеком, настоящим профессионалом своего дела», – говорится в сообщении.

Владимир Маркин умер сегодня рано утром в больнице. По данным издания «Известия», последние годы Маркин тяжело болел.

Владимир Маркин родился в 1956 году. Выпускник МГУ. С 2007 по 2016 год был руководителем управления взаимодействия со СМИ Следственного комитета России.

 

#следком рф #скончался
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