Скончался бывший начальник команды УНИКС Валерий Колесников

Накануне, 16 января, на 71-м году жизни скончался бывший начальник команды БК УНИКС, спортивный директор молодежной команды УНИКС-2, заслуженный тренер России Валерий Колесников. Об этом пресс-служба баскетбольного клуба сообщает в своем Telegram-канале.

Фото: пресс-служба УНИКСа

Специалист, родившийся в 1954 году в Казани, работал в баскетбольном клубе более тридцати лет — с 1994 года.

«Валерий Александрович стоял у истоков создания УНИКСа, на протяжении десятилетий занимал пост начальника нашей команды и внес колоссальный вклад в победы и достижения клуба», — подчеркнули в пресс-службе.

УНИКС выразил глубокие соболезнования родным и близким умершего. «Валерий Александрович навсегда останется в наших сердцах чутким, заботливым, понимающим, настоящим профессионалом своего дела», — заметили в клубе.