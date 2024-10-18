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Скончался бывший начальник Федеральной миграционной службы России Ромодановский
Сегодня ночью в возрасте 67 лет умер бывший директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.
Как сообщают ТАСС, причина смерти пока неизвестна.
Ромодановский с 2001 по 2005 год был начальником Главного управления (департамента) собственной безопасности МВД России. С 2005 года, когда была образована ФМС, был ее руководителем вплоть до ликвидации службы в 2016 году.
Он награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Мужества, орденом Почета и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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