Скончался бывший начальник Федеральной миграционной службы России Ромодановский

Сегодня ночью в возрасте 67 лет умер бывший директор Федеральной миграционной службы России Константин Ромодановский.



Как сообщают ТАСС, причина смерти пока неизвестна.



Ромодановский с 2001 по 2005 год был начальником Главного управления (департамента) собственной безопасности МВД России. С 2005 года, когда была образована ФМС, был ее руководителем вплоть до ликвидации службы в 2016 году.



Он награжден орденами "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденом Мужества, орденом Почета и медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.