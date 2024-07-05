Скончался бывший глава Кайбицкого района РТ Завдат Гаффаров

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Накануне, 4 июля, на 73-м году жизни скончался бывший глава Кайбицкого района Татарстана Завдат Гаффаров. Руководство республики выражает соболезнования в связи со смертью экс-чиновника.

Завдат Рашитович Гаффаров родился 2 января 1952 года в селе Кзыл-Тау Апастовского района Татарской АССР. В 1974-м окончил Казанский сельскохозяйственный институт (ныне — Казанский государственный аграрный университет), после чего прошел службу в рядах Советской армии.

С 1975 года более 15 лет проработал в Апастовском районе на различных должностях. Прошел профессиональный путь от старшего экономиста до заместителя председателя районного агропромышленного объединения Татарской АССР.

Последующая деятельность Гаффарова была неразрывно связана с Кайбицким районом РТ. В 1991 году он был назначен начальником районного Управления сельского хозяйства и продовольствия, а в 1992-м продолжил курировать соответствующее направление на посту первого заместителя главы администрации Кайбицкого района.

С 1998 по 2012 год Завдат Гаффаров руководил Кайбицким районом: был главой администрации, председателем районного Совета народных депутатов, главой муниципального района. «Ему удалось в непростые годы не только сохранить экономическую и социальную базу муниципалитета, но и во многом ее приумножить», — отмечается в некрологе.

Гаффаров всегда оставался внимательным к нуждам людей, проводил большую работу по повышению качества жизни и благосостояния граждан, созданию новых рабочих мест. В районе активно возводились объекты жилищного фонда, социальной и дорожной инфраструктуры, развивалась сфера сельского хозяйства.

Многолетний плодотворный труд и достижения Завдата Гаффарова были отмечены рядом наград, среди которых — медали «В память 1000-летия Казани», «За доблестный труд», «За заслуги в развитии местного самоуправления в Республике Татарстан» и «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики», почетное звание «Заслуженный работник сельского хозяйства РТ», Благодарственное письмо Президента Республики Татарстан.

«Высокое чувство долга и преданность делу, упорство в достижении поставленной цели отличали З. Р. Гаффарова на всех участках, где ему доводилось решать масштабные задачи. Профессионализм, верность своим идеалам и убеждениям, требовательность к себе и подчиненным снискали ему заслуженный авторитет и признание среди коллег и общественности. Светлая память о Гаффарове Завдате Рашитовиче навсегда останется в наших сердцах», — подчеркивается в заявлении руководства республики.

Некролог подписали Раис Татарстана Рустам Минниханов, Государственный Советник РТ Минтимер Шаймиев, Председатель Государственного Совета Татарстана Фарид Мухаметшин, Премьер-министр РТ Алексей Песошин, руководитель Администрации Раиса Татарстана Асгат Сафаров, вице-премьер-министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров, председатель ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Татарстан» Экзам Губайдуллин, главы Кайбицкого и Апастовского районов РТ Альберт Рахматуллин и Айрат Зиганшин.