Скончался бывший глава Центробанка РФ Сергей Дубинин

На 75-м году жизни скончался бывший председатель Банка России Сергей Дубинин. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В ЦБ напомнили, что экономист «руководил Банком России в сложный для экономики и финансового сектора страны период – с 1995 по 1998 год».

На этом посту Дубинин внес большой вклад в реализацию стабилизационной экономической программы, выход экономики из состояния гиперинфляции первых лет переходного периода, оказал значительное влияние на формирование банковской системы страны, подчеркнули в Центробанке.

Сергей Константинович Дубинин родился 10 декабря 1950 года в Москве. Окончил экономический факультет Московского государственного университета в 1973 году. В 1977-м защитил кандидатскую диссертацию по экономике, а в 1990-м – докторскую. С 1973 по 1991 год преподавал на экономфаке МГУ.

В 1991-1992 годах работал экономическим экспертом Аппарата Президента СССР. В 1992-1993 годах – заместитель председателя Госкомитета РФ по экономическому сотрудничеству с государствами – членами СНГ.

С марта 1993 по октябрь 1994 года – первый заместитель министра финансов РФ, с января по октябрь 1994-го – исполняющий обязанности главы федерального Минфина. Уволен с этого поста 12 октября 1994-го после «черного вторника» 11 октября – обвального падения курса рубля на биржевых торгах.

С ноября 1994 по октябрь 1995 года – первый заместитель председателя правления коммерческого банка «Империал», где курировал вопросы обслуживания крупнейшего акционера и клиента финансовой организации – компании «Газпром».

С ноября 1995 по август 1998 года – председатель Центробанка. При нем была проведена деноминация рубля. Освобожден от должности после дефолта августа 1998 года.

Затем работал в различных крупных коммерческих компаниях. С 2011 по 2015 и в 2016-2017 годах был председателем наблюдательного совета Банка ВТБ. С 2014-го – заведующий кафедрой «Финансы и кредит» экономического факультета МГУ.