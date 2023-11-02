Фото: t.me/lenarnurgaynov/

На 59-м году жизни скончался бывший глава Агрызского района Татарстана Валерий Макаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил действующий руководитель муниципалитета Ленар Нургаянов.

«Ему было 58 лет. До последних дней он проявлял невероятную стойкость духа в борьбе с болезнью, которая оказалась сильнее», — написал чиновник, не конкретизируя причину смерти экс-главы.

Нургаянов подчеркнул, что Макарову удалось сделать многое для развития Агрызского района. «<…> проводилась большая работа по благоустройству территорий, улучшению условий проживания граждан, устойчивому функционированию объектов жилищно-коммунального хозяйства», — перечислил основные аспекты его деятельности нынешний глава.

«Твердо убежден, что светлая память о нем навсегда сохранится в благодарных сердцах огромного числа людей. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с этой невосполнимой утратой. Вечная память. Урыны оҗмах түрләрендә булсын! (по-татарски „Пусть его место будет в райских садах!“ — прим. Т-и)» — заключил Ленар Нургаянов.

Валерий Владимирович Макаров родился 16 февраля 1965 года в Заинске. Долгое время работал на различных предприятиях Набережных Челнов. В 2012 году стал сначала первым заместителем руководителя, а затем руководителем исполкома Агрызского района. С 2013 по 2020 год возглавлял Агрызский район Татарстана.