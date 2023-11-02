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Скончался бывший глава Агрызского района Татарстана
На 59-м году жизни скончался бывший глава Агрызского района Татарстана Валерий Макаров. Об этом в своем Telegram-канале сообщил действующий руководитель муниципалитета Ленар Нургаянов.
«Ему было 58 лет. До последних дней он проявлял невероятную стойкость духа в борьбе с болезнью, которая оказалась сильнее», — написал чиновник, не конкретизируя причину смерти экс-главы.
Нургаянов подчеркнул, что Макарову удалось сделать многое для развития Агрызского района. «<…> проводилась большая работа по благоустройству территорий, улучшению условий проживания граждан, устойчивому функционированию объектов жилищно-коммунального хозяйства», — перечислил основные аспекты его деятельности нынешний глава.
«Твердо убежден, что светлая память о нем навсегда сохранится в благодарных сердцах огромного числа людей. Выражаем глубокие соболезнования родным и близким в связи с этой невосполнимой утратой. Вечная память. Урыны оҗмах түрләрендә булсын! (по-татарски „Пусть его место будет в райских садах!“ — прим. Т-и)» — заключил Ленар Нургаянов.
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