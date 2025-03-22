Скончался бывший чемпион мира по боксу Джордж Форман

Бывший чемпион мира по боксу американец Джордж Форман скончался в возрасте 76 лет.

Как сообщает ТАСС, об этом сообщили его родственники в соцсетях.

«С глубоким прискорбием сообщаем о смерти нашего любимого Джорджа Эдварда Формана – старшего, мирно ушедшего 21 марта 2025 года в окружении близких. Мы благодарны за посланную вами любовь и молитвы и просим уединения, поскольку мы чтим необыкновенную жизнь этого человека», – написали его родные.

Форман родился в 1949 году в США. Всего на профессиональном ринге Форман провел 81 поединок, 76 из которых выиграл (68 нокаутом) и 5 проиграл.