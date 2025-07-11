Скончался благотворитель Казанского Богородицкого мужского монастыря Андрей Колмаков

Фото: Митрополия Татарстана

9 июля на 62-м году жизни скончался благотворитель Казанского Богородицкого мужского монастыря, староста монастырской общины Андрей Колмаков. Об этом сообщает пресс-служба митрополии Татарстана.

Отмечается, что Андрей Колмаков внес большой вклад в возрождение и прославление обители. На его средства в 2008 году была установлена часовня на месте обретения Казанской иконы Божией Матери. Ныне она служит звонницей.

Историк по образованию, Андрей Колмаков был инициатором написания книги о чудотворном Казанском образе. Его усилиями были сняты фильмы «Заступница», «Осанна» и «Святитель», посвященные Казанской иконе Божией Матери, преподобномученице Великой Княгине Елисавете Федоровне и священномученику Патриарху Ермогену.

Отпевание состоится 12 июля в Казанском соборе после Божественной литургии.