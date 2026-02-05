Скончался Азат Хусаинов: «Он был поистине народным композитором»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Сегодня после тяжелой болезни на 67-м году жизни скончался известный композитор Азат Хусаинов. «Татар-информ» подготовил материал светлой памяти этого деятеля культуры.

«Кто-то сказал, что хочет написать произведение для оркестра»

«Я знаю Азата с детства, мы вместе участвовали во многих фестивалях. Конкурс самодеятельных и профессиональных композиторов «Тургай». Профессиональные, а также самодеятельные композиторы, такие как Масгут Имашев, Луиза Батыр-Болгари, Резеда Ахиярова, приезжали в Набережные Челны для участия в нем. Там мы впервые встретились. Я была юной, но мы вместе росли в творческом плане.

Его песни всегда отличались изысканностью. Он написал множество детских песен. Он автор популярных хитов татарской поп-музыки. Лучшие песни в репертуаре Зайнаб Фархутдиновой принадлежат ему.

Когда я выросла и приехала в Казань учиться, мы как коллеги стали встречаться на разных фестивалях. Мы также вместе участвовали в фестивале самодеятельных композиторов «Барлау», организованном Рифом Гатауллиным. Недавно Риф абый опубликовал антологию самодеятельных композиторов. Ее презентация состоялась осенью прошлого года, в антологию вошли песни Азата абыя», – рассказала Эльмира Галимова, член союзов композиторов России и Татарстана, директор Института татарской энциклопедии и регионоведения Академии наук РТ.

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

«Он мечтал писать симфонические произведения. Говорил, что хочет написать произведение для оркестра. Он был хорошим аранжировщиком, знал основы оркестровки. Думаю, что жанр песни играл важную роль в его душе. Хочется отметить и его умение играть на различных инструментах.

Его беспокоило качество татарской поп-музыки. В разговорах с людьми он всегда высказывал своё мнение: „Качество начинает падать, Эльмира, никому больше не нужны осмысленные песни“.

Мне особенно люблю его песня „Сылукай“. Она исполняется как народная песня. Поэтому можно сказать, что он настоящий народный композитор.

Он был человеком, который много путешествовал и размышлял. Но он хранил думы в своем сердце, и, возможно, они обожгли его. Пусть его место будет в раю, он ушел слишком рано», – добавила она.

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Его вдохновила организация самодеятельных композиторов»

«Несмотря на высшее образование, он не мог вступить в Союз композиторов, поскольку не окончил композиторское отделение. Его, проработавшего всю жизнь композитором, я пригласил вступить в организацию самодеятельных композиторов. Там он воодушевился. Пусть люди творят, работают, а не лежат, говоря: „Я никому не нужен“.

Я даже вел радиопередачу о нем. У меня была передача с названием „Источники песни“. Мне удалось поговорить с ним там. Дома у него я тоже бывал.

Песня, которую он написал для спектакля, стала народной.

Он посвятил свою жизнь семье. Он был серьезным человеком. Я был поражен, узнав о его тяжелой болезни. Пусть его место будет в раю», – подчеркнул композитор Риф Гатауллин:

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Это следует писать с заглавной буквы: Человек и Музыкант»

«Азат Хусаинов с детства был очень талантлив. Он учился в специальной школе при Казанской консерватории. Был тромбонистом. После окончания консерватории работал в симфоническом оркестре под управлением Фоата Мансурова.

Интеллектуальный, со вкусом музыкант. Его следовало бы писать с большой буквы как «Человек» и «Музыкант». Когда раскрылся его композиторский талант, он покинул профессиональный оркестр. Он сблизился с народом. Он создавал фонограммы для многих певцов, писал мелодии для множества песен. Творчески богатый, добрый человек и музыкант.

Мы были с ним давно знакомы. Когда он начал писать минусовки, я обратился к нему. Он делал фонограммы как для Татарского народного хора, так и для вокальных групп. Я даже ходил к нему домой с просьбами. Однажды, когда я отдыхал в санатории в Васильеве, я позвонил ему и спросил: „Я написал ноты, когда ты начнешь работать над минусовкой?“ „Сделаю“, – ответил он. Потом приехал ко мне на машине в санаторий. Мы сидели там и играли с ним на пианино», – поделился воспоминаниями заслуженный деятель искусств Татарстана, руководитель Татарского народного хора Казанского федерального университета Ирнис Рахимуллин.

Фото: © «Татар-информ»

«Песня, которую он написал для спектакля «Бичура», очень ценна!»

«Мы с Азатом много лет работали вместе. На гастроли вместе ездили, а иногда даже представляли свои собственные работы. Он был по-настоящему творческим человеком. Человеком, который оставил серьезные произведения благодаря своему природному таланту. Одна песня для спектакль „Бичура“ чего стоит! Зайнаб исполнила ее на сцене. Я также исполнял многие его песни. „Весна в восемнадцать лет“, затем „Что, если я тебя потеряю?“, для которой я написал текст и мелодию вместе с Азатом, „Ты мой цветок“...

Он уехал в Казань в десять лет, рос впроголодь в интернате. Во время гастролей он говорил: «Мы скучали по маме, нам не хватало еды». Он рос, преодолевая большие трудности. Наверное, таким было его время. Его отец был директором школы, а мать – учительницей. Он получил хорошее воспитание в семье.

Ходили в гости друг другу. Общение было тесным – как в творчестве, так и в жизни. Возможно, личности Азата уделялось меньше внимания. Он ушел рано... Пусть его место будет в раю!» – заметил народный артист Татарстана, певец Зуфар Билалов.

Фото предоставлено «Татар-информу» Людмилой Белоусовой

«Интересовался культурой кряшен, любил ее всем сердцем»

«Азат Гаянович работал в нашем культурном центре. С самых первых дней он помогал создавать центр имени Якова Емельянова. Для нас было большой честью его содействие. Когда центр открылся, я позвонила ему. „Нам нужен режиссер, у тебя есть ученики или знакомые?“ – спросила я. „А я не подойду?“ – ответил он. „Ты же не придешь на нашу зарплату, ты большой человек“, – возразила я. Но он пришел к нам.

Мы давно знаем Азата Гаяновича. Он интересовался культурой кряшен, любил ее душой и телом. Хотя он родился в Актаныше, его родители были направлены в село Кряш-Усы (ныне часть села Новые Усы – прим. Т-и) Муслюмовского района директором школы и учительницей. Он вырос там. Он считал Усы своим родным селом», –поведала глава исполнительного комитета Республиканской общественной организации кряшен, директор Культурного центра имени Якова Емельянова Людмила Белоусова.

Фото предоставлено «Татар-информу» Людмилой Белоусовой

«Во время празднований Питрау он налаживал нашу аппаратуру, звук. Много лет был в жюри конкурса „Кряшенская красавица“. Были у него и песни, посвященные кряшенам. Есть популярная композиция „Эй, мы были, мы были“. Автор этой песни – Азат. Он посвятил эту композицию Новым Усам, она стала народной. „Ведь кряшены не знают о твоем авторстве, поэтому не обижайся на слова о народной песне“, – сказала ему я однажды. „Я горжусь, что при моей жизни мою песню назвали народной. Может ли быть большее признание работы композитора?“ – ответил он.

Он был очень светлый, добрый, открытый человек. Все в нашем коллективе его любили. Год назад ушел с работы из-за проблем со здоровьем. Для нашего культурного центра, для кряшен, вообще для людей искусства его смерть –большая потеря», – констатировала Людмила Белоусова.

«Он научился создавать фонограммы в короткие сроки»

«Мы жили в одном доме, были соседями. Он был студентом, моложе меня. С тех пор стали друзьями. Вместе с сыном он всегда ходил с аппаратурой, помогал в разных местах как звукорежиссер. За короткое время он научился делать фонограммы. Я также привлекал его к созданию фонограмм для детских песен. Было написано около 100 песен. Мы также писали песни для эстрады, делали это вместе», – описал совместное творчество с покойным коллегой композитор Рафинат Салахов.

